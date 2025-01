Lettera43.it - Tennisti da Mattarella, ma senza Sinner: il numero uno al mondo salta l’appuntamento al Quirinale

Dopo il secondo trionfo negli Australian Open (terzo Slam della carriera), Jannikha deciso di non partecipare all’Atp 500 di Rotterdam, torneo di cui era campione in carica. Non solo: il fuoriclasse azzurro, bisognoso di riposo, salterà pure l’incontro tra il presidente della Repubblica Sergioe la Federtennis, in programma almercoledì 29 gennaio per celebrare le vittorie di Coppa Davis e Billie Jean King Cup.Dopo Melbourne i medici hanno consigliato assoluto riposo aJannik(Getty Images)., che dovrebbe tornare in campo nel torneo Atp 500 di Doha, in programma dal 17 al 22 febbraio sui campi della capitale del Qatar, soffre di un affaticamento dopo il grande sforzo sostenuto a Melbourne e i medici gli hanno consigliato riposo assoluto. Prima di lasciate l’Australia, iluno alaveva detto di dover ancora decidere, ma rientrando in Europa ha scelto poire ancheal