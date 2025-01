361magazine.com - Tennis, Sinner salta l’incontro con Mattarella: il motivo

I medici lo hanno costretto ad assoluto riposoJannik, domani 29 gennaio, non sarà presente al Quirinale percon il Capo dello Stato, Sergio. Il Presidente celebrerà infatti i successitici del 2024, come la vittoria della Coppa Davis e la conquista della Billie Jean King Cup. E poi ancora l’oro olimpico nel doppio di Errani-Paolini e il bronzo vinto a Parigi da Lorenzo Musetti.Ieri, il Presidente della Feder, Angelo Binaghi aveva detto: “Confido che sia con noi”.L’azzurro che non difenderà il torneo vinto all’ATP 500 di Rotterdam deve però diposare. Stando a quanto spiega Gazzetta dello Sportha bisogno di assoluto riposo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik(@janniksin)“soffre di affaticamento dopo lo stress del torneo e i medici gli hanno consigliato – per non dire “intimato” – un periodo di assoluto riposo dopo le fatiche australiane.