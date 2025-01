Calciomercato.it - Tegola per l’ex campione d’Italia, lesione del crociato e stagione finita

Leggi su Calciomercato.it

Brutte notizie per il calciatore che ha vinto lo scudetto: per lui l’infortunio è grave, tornerà il prossimo annoÈ l’incubo di tutti i calciatori: quando c’è di mezzo il ginocchio, la paura di unlesionato è sempre presente. In, anche in Italia, ci sono stati diversi casi.per ildel(LaPresse) – Calciomercato.itQuelli che vengono facilmente alla mente sono gli infortuni accorsi a Bremer e Cabal, i due difensori della Juventus che sono ai box da mesi ormai e non torneranno prima della fine del campionato. Un’assenza che ha lasciato Motta senza alternative ed ha costretto Giuntoli ad intervenire sul mercato: Alberto Costa e Renato Veiga sono i due acquisti difensivi chiusi, ma il Football director non vuole chiudere qui il suo lavoro e va alla ricerca ancora di un altro centrale.