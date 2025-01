Screenworld.it - Superman: il nuovo trailer del film di James Gunn suscita polemiche per lo strano sguardo di David Corenswet

Ildi: Legacy, diretto da, ha acceso il dibattito tra i fan della DC a causa di una scena specifica che ritrae ildiin volo. Alcuni spettatori hanno notato un aspetto peculiare sul volto dell’attore, ipotizzando l’uso di CGI per correggere o modificare le sue espressioni. Il regista ha spiegato che la scena in questione è stata girata in modo pratico, utilizzando riprese reali effettuate a Svalbard, senza manipolazioni digitali, intervenendo prontamente per chiarire la situazione: Non c’è assolutamente nessuna CGI sul suo volto. I volti delle persone possono apparire diversi quando si usa un grandangolo da vicino.L’uso del grandangolo è una tecnica cinematografica che, pur conferendo dinamismo e profondità alle immagini, può distorcere leggermente le proporzioni di un volto se ripreso da una distanza ravvicinata.