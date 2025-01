Strisciuglio Corrado Isi | mini rivoluzione per Ferrovie dello Stato

Leggi su Ildenaro.it

Il consiglio d’amstrazione del Grupponomina Giampierocome nuovo amstratore delegato di Trenitalia. Ingegnere originario di Bari,lascia il ruolo di amstratore delegato di Rfi, che ha ricoperto per circa due anni, per passare dal Polo Logistica al Polo Passeggeri.Non è l’unico cambiamento in casa Fs: Luigi Corradi, attuale Ad di Trenitalia, è destinato a guidare Fs International, la società del gruppo dedicata all’espansione dell’Alta Velocità all’estero. Alla guida di Rfi subentrerà Aldo Isi, attualmente amstratore delegato di Anas. Il successore di Isi sarà Claudio Gemme, che segnerebbe un ritorno in azienda.Sabrina De Filippis continuerà a ricoprire il ruolo di amstratore delegato di Mercitalia Logistics, mentre Dario Lo Bosco, attuale presidente di Rfi, è in procinto di assumere la guida di Italferr.