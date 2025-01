Screenworld.it - Stop e-Motion Days: a Maggio il festival del cinema incentrato sull’animazione passo uno

e-è undiche si svolgerà dal 2 al 42025 presso gli spazi di M9 – Museo del ‘900 a Venezia. Ilinè una tecnica di animazione che si basa su una sequenza di immagini statiche, scattate fotogramma per fotogramma, in cui ogni immagine rappresenta una fase leggermente diversa di un movimento o di una scena. Quando queste immagini vengono riprodotte in rapida successione, viene riprodotta l’illusione del movimento. Tuttavia, la peculiarità dellarisiede nel fatto che gli oggetti animati sono elementi fisici come marionette, oggetti in plastilina, pupazzi, o persino oggetti comuni.e-vuole dare spazio e far conoscere meglio la complessità di questa tecnica e la sua poesia tanto amata da ogni pubblico.