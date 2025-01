Lanazione.it - Stipendi Atc a rate: "Buste paga pronte. Erogato anche il saldo"

L’azienda conferma di aver provveduto alla predisposizione delle, la cui pubblicazione, nell’area riservata, avverrà il giorno 28 (oggi; ndr) e di aver provveduto all’erogazione adelle retribuzioni in data odierna; qualora l’erogazione del conguaglio avesse comportato un ritardo di valuta nell’accredito, tale ritardo, determinabile in giorni uno o due sarà compensato con un anticipo di pari data da effettuarsi contestualmente all’erogazione delle retribuzioni relative al mese di febbraio. Così Atc Esercizio (nella foto l’ad Giovanni Copello), diversamente dalle comunicazioni interne ai lavoratori inviate nei giorni scorsi, che avevano provocato la reazione furiosa dei sindacati, interviene sulla querelle deglierogati non completamente, denunciata dalle organizzazioni di categoria.