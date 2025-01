Secoloditalia.it - Soumahoro “graziato”, pagherà la metà per le irregolarità nelle spese elettorali. Ma rischia la decadenza

E andata di lusso ad Aboubakar, deputato ex Avs: è stato ‘’ dalla Corte d’Appello di Bologna che ha pressoché dimezzato la sanzione di 40mila euro. Gli era stata comminata quasi al massimo edittale della normativa di riferimento dal Collegio regionale di Garanzia elettorale della Regione Emilia Romagna (Corege). Già travolto all’epoca dall’arresto della moglie e della suocera in relazione alla gestione della cooperativa di supporto ai migranti, al deputato – ora nel Gruppo Misto – sono state contestate presuntenel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche del 2022: all’esito delle quali è risultato eletto in uno dei collegi proporzionali dell’Emilia-Romagna.’ in Appello: da 40mila euro a 25milaAdesso si attendono le motivazioni della decisione che punisceal pagamento di 25mila euro, dunque una cifra fortemente ridotta.