Liberoquotidiano.it - "Sono quelli che mi ha fatto mamma": Jasmine Carrisi, com'era e com'è: schiaffo a chi la odia | Guarda

Unanella soap opera più famosa al mondo. È Jasimine, che di recente hauna comparsata in “Beautiful”, dopodiché la figlia di Al Bano è entrata anche nella casa del Grande Fratello per supportare la zia Amanda. Classe 2001, nata dall'amore del cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso, ha un fratello minore, Al Bano Junior. Alla carriera universitaria a Milano ha subito preso il posto quella canora, con il primo singolo pubblicato, dal titolo "Ego", e la compartecipazione con il papà nel 2020 da coach in “The Voice Senior”. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo a 17 anni, nel 2018 al cinema ne “La dama e l'ermellino”. Da lì in poi la sua carriera esplode. Nel 2023 partecipa alla versione georgiana di “Ballando Con Le Stelle”. Sebbene oggi abbia ancora solo 23 anni,ha avuto una vera e propria evoluzione, passando da un aspetto più acqua e sapone a un look più aggressivo.