Ilveggente.it - Sinner, la festa è finita: c’è poco da stare allegri

Nuova missione per: stavolta sarà durissima.Uno sguardo d’intesa. Poi, l’abbraccio con il loro pupillo. Simone Vagnozzi e Darren Cahill lo sapevano già. Erano più che consapevoli del fatto che Jannik, il loro ragazzo d’oro, avrebbe stravinto anche quella edizione degli Australian Open. Perché, diciamocelo, ora come ora non c’è nessuno che sia in grado di tenergli testa sul cemento.Gongolano tutti tranne: c’èda(AnsaFoto) – Ilveggente.itNon Alexander Zverev e neppure Carlos Alcaraz, che pure sembrava mosso, quest’anno, dalle migliori intenzioni. Era certo, a modo suo, di potercela fare, stavolta. Tanto è vero che aveva già deciso di tatuarsi, nell’eventualità di una vittoria, un canguro, così da completare la quaterna dei tatuaggi dedicati agli Slam.