Ilfattoquotidiano.it - Sinner ha deciso: non va al Quirinale da Mattarella. I medici: “Ha bisogno di riposo assoluto”

Janniknon va dal presidente della Repubblica Sergio. Il fresco vincitore dell’Australian Open non sarà presente domani, giovedì, alper festeggiare i trionfi del tennis azzurro del 2024. L’Adnkronos riporta che il numero uno del mondo soffre di un affaticamento dopo il grande sforzo sostenuto a Melbourne e igli hanno consigliato.La motivazione appare un po’ debole, soprattutto perché al Colle daci saranno tutti i colleghi azzurri di, per celebrare il bis in Coppa Davis e la conquista della Billie Jean King Cup, ma anche le medagli conquistate alle Olimpiadi di Parigi. “Confido che sia con noi”, aveva dichiarato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, evidenziando come l’altoatesino sia stato “l’artefice più importante di questa cavalcata” della racchetta azzurra.