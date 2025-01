Anteprima24.it - Si lancia da un ponte nel Casertano: uomo salvato dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco

Tempo di lettura: < 1 minutoTentativo di suicidio sventato nelper la prontezza di intervento deie dei Vigli dele per l’istinto di sopravvivenza di un 33enne di Castel Morrone che si è diretto nel comune di Bellona, presso ilAnnibale, ha scavalcato l’inferriata e si è lasciato cadere nell’acqua.Gli automobilisti in transito, superato lo shock dell’immagine a cui hanno assistito, hanno immediatamente allertato i soccorsi con i, idele gli operatori sanitari che si sono diretti sul postoL’, alla fine, si è fatto sopraffare dalla voglia di vivere e ha cominciato a lottare permettendo ai caschi rossi e aidi Vitulazio di poterlo recuperare a affidare ai sanitari del 118 per le prime cure del caso e il trasporto in ospedale.