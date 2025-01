Tuttivip.it - “Shaila e Lorenzo, bella roba…”. Grande Fratello, per il pubblico non c’è più limite allo scandalo: scoperti

Leggi su Tuttivip.it

La puntata di lunedì, 27 gennaio, delha scatenato non poche polemiche, soprattutto per una frase sussurrata daSpolverato che non è passata inosservata. La serata, già carica di tensione per il televoto, ha visto la sua fidanzata,Gatta, rischiare l’eliminazione. Alla fine, lo scontro decisivo trae Luca Calvani si è concluso con l’eliminazione di quest’ultimo, mentre la Gatta è riuscita a salvarsi e rimanere in gioco. Tuttavia, durante la puntata è emersa una dinamica che ha fatto discutere i telespettatori, alimentando teorie e ipotesi complottistiche sul comportamento di.Visibilmente preoccupato per la sorte diaveva espresso la sua ansia durante un confronto con Alfonso Signorini: “Non riesco a immaginare la Casa senza”, aveva detto, mostrando un lato emotivo e coinvolto.