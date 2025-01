Scuolalink.it - Settimana corta nella Pubblica Amministrazione: novità e dettagli del CCNL 2022-2024

Leggi su Scuolalink.it

Lainaugura una fase di sperimentazione con laper i dipendenti pubblici. Il nuovoFunzioni centrali, firmato il 27 gennaio, introduce questa innovazione per conciliare meglio lavoro e vita privata, senza ridurre le 36 oreli. La distribuzione su quattro giorni lavorativi invece di cinque mira a migliorare la qualità del lavoro, garantendo comunque la produttività e un possibile risparmio di risorse per le amministrazioni. Circa 190mila dipendenti, tra ministeri, agenzie fiscali ed enti come Inps e Inail, potranno usufruirne. Come funziona laPA Il nuovo modello consente di distribuire le attuali 36 oreli su quattro giorni lavorativi, allungando la durata giornaliera a 9 ore più pausa pranzo. Non si tratta quindi di lavorare meno ore, ma di redistribuirle in quattro giornate, lasciando un giorno libero.