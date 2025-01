Ilrestodelcarlino.it - Servizi, reparti e personale : "Poche luci e molte ombre nel documento aziendale"

Qualche luce ma ancora tantee preoccupazioni per la sanità fermana, è l’analisi della Cgil con il segretario Alessandro De Grazia e il responsabili FP Michele Egidi: "Alcuni dei dubbi che avevamo hanno preso materialmente forma con l’attodell’Ast che abbiamo analizzato su diversi tavoli di consultazione. Ciò vale ad esempio per il nuovo ospedale di Amandola, che, a livello diofferti, non conterrà, ovviamente, nulla più di quanto normativamente previsto riguardo agli ospedali per acuti in area disagiata, contrariamente a quelli che erano stati i proclami esageratamente ottimistici della Giunta Regionale". il sindacato spiega che qualche risultato positivo c’è stato, le liste d’attesa sono state abbattute ed è diminuita la mobilità passiva verso altre Ast: "Apprezzabile è l’idea di istituire una centrale operativa unica per il sud delle Marche nel nuovo ospedale di Campiglione, e da valutare positivamente è anche la sperimentazione dell’Aft nel nosocomio di Sant’Elpidio a Mare, che ha permesso una diminuzione di accessi al pronto soccorso provenienti da quell’area geografica, certificata dai numeri.