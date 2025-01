Lanazione.it - Servizi: Confesercenti apre uno sportello di Patronato al Circolo Il Fortino

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 28 gennaio 2025 – Si allarga la rete degli sportelli diPisa e Monte Pisano sul territorio in grado di erogareai privati attraverso il proprioed il Centro Assistenza Fiscale. Sportelli che sbarcano anche sul litorale grazie all’accordo siglato dall’associazione Ile che prevede tutti i venerdì la presenza dei consulenti dinella sede di via Sirenetta 6. “Siamo davvero soddisfatti di mettere a disposizione i nostri consulenti, come la presidente Fipac Giuseppina Lotti ed il delegato Tiziano Taccola sotto la regia della responsabile delSabrina Pardini, anche per il litorale pisano stringendo questa importante collaborazione con una delle principali realtà associative come Il– spiega il presidente diPisa, Fabrizio Di Sabatino -.