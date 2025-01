Terzotemponapoli.com - Serena: “L’Inter da finale Champions”

: “da”Milan luci e ombre: ecco chi mi ha deluso e chi mi ha sorpreso».Le parole di Aldosul nuovo formato dellaLeague e il percorso e le chance delle italiane nella seconda fase.Aldo, che domani sarà la seconda voce per Sky Sport in Juve Benfica, ha parlato a Tuttosport del nuovo formato dellaLeague e delle sfide di domani delle italiane. Di seguito le sue parole.VOTO ALLA NUOVA FORMULA DELLA– “Alto, a me personalmente è piaciuta, quindi la promuovo. Doveva dare imprevedibilità e direi che l’ha data, visto che domani sera molti piazzamenti saranno ancora da stabilire. Detto questo, non c’è un percorso paritario, nel senso che dalla fortuna nel sorteggio e dal calendario, passano molti aspetti. Se nelle prime quattro partite si incrociano avversari forti, poi diventa tutto in salita.