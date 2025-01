Metropolitanmagazine.it - Selena Gomez in lacrime per le deportazioni ordinate da Trump

Il video dello sfogo dinon è più visibile, ma ha fatto in tempo a fare il giro del mondo. Nel filmato di Instagram, la popstar, di origini messicane, si è lasciata andare a un lungo pianto, parlando dell’attuale situazione al confine tra Stati Uniti e Messico. «Stanno aggredendo tutta la mia gente, anche i bambini.», ha detto, in, «Non capisco. Mi dispiace tanto, vorrei poter fare qualcosa ma non posso. Non so cosa fare. Proverò a fare tutto, lo prometto».«Negli anni ’70», aveva raccontato anni fa la cantante, fresca di fidanzamento con il produttore discografico Benny Blanco, «mia zia ha attraversato il confine dal Messico agli Stati Uniti nascosta nel retro di un furgone. I miei nonni l’hanno seguita e mio padre è nato poco tempo dopo, in Texas. Nel 1992, sono nata cittadina americana grazie al loro coraggio e sacrificio.