Ilrestodelcarlino.it - "Scarpe, siamo dinanzi a una crisi strutturale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Manuela Alfinito, segretaria Femca Cisl Romagna, i numeri del report di Intesa San Paolo sulle esportazioni del distretto si confermano impietosi. Il cielo è ancora grigio sopra San Mauro. "Lo abbiamo ribadito anche al Tavolo del distretto alla presenza, fra l’altro, del vicepresidente della Regione Vincenzo Colla: nondi fronte a unacongiunturale, ma". Qual è la differenza? "La situazione è il risultato di una serie di fattori che, sommandosi, hanno scatenato una ‘tempesta perfetta’. Guerra in Ucraina, costi energetici, i disordini sulla rotta del canale di Suez e l’inflazione dello scorso anno hanno avuto un impatto devastante. Persino i mercati esteri, fondamentali, sono paralizzati". Quali misure più urgenti per salvare il distretto? "Serve al più presto il prolungamento degli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori delle imprese artigiane.