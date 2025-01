Lanotiziagiornale.it - Santanché appesa alla Cassazione: spera nell’inchiesta Inps a Roma

Una volta per tutti era la “Pitonessa”. Oggi è miseramente declassata a “Lady Vinavil”. È la traiettoria di Daniela Santanchè, ministro (trabnte) del Turismo. Per Danielona sono giorni duri: prima il rinvio a giudizio dal Tribunale di Milano per l’accusa di falso nella gestione dei bilanci di Visibilia Editore; poi le rivelazioni di domenica scorsa di Report sulla cessione di quote sempre di Visibilia a un misterioso imprenditore indagato per evasione fiscale.Domani la sentenza dellaTutte mazzate che l’hanno fatta barcollare, ma non cadere. Perché la Pitonessa-Vinavil sa che deve “tirare” fino a domani. Fino a quando, cioè, ladeciderà se accettare o meno la richiesta dei suoi legali di trasferire il procedimento che la vede indagata per truffa aggravata ai danni dell’, da Milano a, con la motivazione che la procura meneghina le sarebbe ostile.