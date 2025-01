361magazine.com - Sanremo, sarà la Gialappa’s Band a commentare la kermesse

Leggi su 361magazine.com

, lacommenterà la, ma solo a partire da giovedì 13 febbraio, come riporta in anteprima TvBlog– L’appuntamento con il Festival della canzone italianacommentato dallama solo per tre serate a partire da giovedì 13 febbraio sulle piattaforme e non in radio. Lo svela in anteprima TvBlog.«Sì perché Marco Santin e Giorgio Gherarducci saranno disponibili solo da giovedì 13 febbraio, ovvero dalla terza serata della. Una mossa imposta dagli impegni paralleli della, che il giorno precedente saranno in onda su Tv8 nel post partita di Champions League» scrive il portale.Leggi anche–> Grande Fratello, lo staff di Zeudi chiede la squalifica per Javier. Il motivoGià in passato il duo aveva commentato il Festival, a partire nel 2001, su Radio 2.