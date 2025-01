Lapresse.it - Sanremo, Mellone scherza: “Trovato il responsabile se i Jalisse non vanno al Festival”

Leggi su Lapresse.it

“Parliamo dei. Noi abbiamoil. A un certo punto Emma D’Aquino (conduttrice di ‘Sabato in diretta’, ndr) gli chiede come si siano conosciuti e loro rispondono ‘Ci siamo incontrati alla stazione Termini perché avevamo un grande amico in comune, Salvatore Russo“. Piccolo intermezzo scherzoso di Angelo, direttore Daytime Rai, durante il suo spettacolo teatrale ‘Prima che ti svegli’, lo show andato in scena a Roma presso la Sala Umberto. Lo spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo di, vede quest’ultimo anche nei panni di attore, accompagnato da Andrea Delogu con la regia di Enrico Zaccheo, a cui fanno da sottofondo un gruppo di musicisti jazz pugliesi. Tra questi anche il maestro Salvatore Russo alle chitarre, protagonista del siparietto comico con l’autore che ha divertito gli spettatori: “E quindi se inonilmorale sei tu”, concludendo tra le risate del pubblico presente.