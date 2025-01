Sanremo 2025 Sarah Toscano | Sono pronta voglio farmi conoscere e far ballare l’Ariston

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Dal palco di ‘Amici’ al, 19 anni da poco compiuti, è la più giovane tra i big di. In gara con il brano ‘Amarcord’, la giovane cantautrice non nasconde il suo sincero entusiasmo: “emozionatissima e molto gasata, non vedo l’ora.è un’opportunità per. Mi sto preparando al massimo per arrivare sul palcoa cantare il brano anche ad occhi chiusi”. Un anno intenso perche meno di 12 mesi fa alzava la coppa del talent di Maria De Filippi: “E’ stato un anno pieno di emozioni. Miesibita dal vivo, ho incontrato il pubblico e scritto tantissime canzoni, sperimentando molto”. Eè un sogno che si realizza: “non è una cosa da buttare via, ho sempre detto che ci sarei voluta andare nel momento giusto e soprattutto con il pezzo giusto”.