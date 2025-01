Lettera43.it - Sanremo 2025, l’elenco dei cantanti che si esibiranno sul Suzuki Stage di piazza Colombo

Anche nel, il Festival diporterà la musica fuori dal Teatro Ariston. Tornerà per la 75esima edizione il, palcoscenico aperto al pubblico che animeràdurante tutte le cinque serate della manifestazione dall’11 al 15 febbraio. Via social, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha annunciato anche gli artisti che sinel corso degli appuntamenti. «La prima sera ci sarà il grande Raf e sono sicuro che festeggeremo assieme a lui i 40 anni di Self Control (singolo rilasciato nel 1984, ndr.)», ha esordito su Instagram. «La seconda invece Big Mama, grande protagonista dello scorso anno (fu 22esima in classifica finale, ndr.)». Seguiranno poi Ermal Meta, il duo Benji e Fede nella serata delle cover e Tedua, «sempre ai primi posti delle hit», per la finale del 15 febbraio.