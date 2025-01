Sanità | Campania un milione a rischio cardiovascolare Tavolo Novartis-Regione

Leggi su Ildenaro.it

Sono quasi 21 mila le vittime di malattie cardiovascolari in, al secondo posto in Italia per numero di morti legate al sistema cardio-circolatorio. Una priorità sanitaria in, che vede oltre 1e 300 mila persone adi sviluppare un eventoe quasi 800 mila campani con livelli di colesterolo LDL superiori a quelli raccomandati 1. A rivelare questo scenario sono i risultati del report Health CaRe condotto dal Centro Interdipartimentale di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione (CIRFF) dell’Università Federico II di Napoli in collaborazione con la DG Tutela della salute della, con l’obiettivo di identificare i pazienti campani con cronicità ed in particolare con patologie ad alto, in termini di prevalenza, aderenza terapeutica e costi di ospedalizzazione.