.com - San Valentino firmato Tommasi: gusto, romanticismo e charme a Villa Quaranta

Leggi su .com

Wine Hotel & SPA, nel cuore della Valpolicella Classica, si prepara a celebrare un Sanall’insegna dele del. Il 14 e 15 febbraio 2025, il Ristorante Borgo Antico aprirà le porte agli innamorati per una serata speciale, in cui la raffinata esperienza culinaria si unirà alla magia di una location senza tempo.La brigata dello chef Stefano Pace promette un percorso gastronomico indimenticabile, dove ogni piatto diventa un racconto di amore e passione. «La nostra idea per questa serata è chiara: vogliamo emozionare attraverso i sapori, raccontare l’amore con ogni piatto – spiega Enrico De Togni, F&B Manager – Abbiamo ideato un menù capace di trasportare gli ospiti in un viaggio unico.»Il menù si apre con un’ostrica in camicia, un equilibrio perfetto tra dolcezza e croccantezza, grazie ai pomodori San Marzano e al pane carasau.