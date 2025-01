Anteprima24.it - Salerno, movida sostenibile: partono servizi aggiuntivi

Tempo di lettura: < 1 minutoPiù ritiri, meno degrado: è la formula che ruota attorno alo sperimentale aggiuntivo che ha garantito alle utenze non domestiche situate nella zona delladiil ritiro più volte durante la settimana di ogni genere di rifiuto. Oltre a diminuire i disagi per i commercianti, i risultati delo già previsto durante il periodo di Luci d’Artista e nei mesi estivi sono stati utili anche sul piano del degrado urbano, perché è diminuita la presenza di rifiuti in strada. Per questo l’assessore al Commercio, Dario Loffredo, su richiesta proprio dei commercianti ha chiesto ed ottenuto chePulita prosegua nelo aggiuntivo di raccolta anche nei due mesi al momento ancora non coperti febbraio e marzo. I commercianti interessati dovranno inviare un messaggio whatsapp al numero 347.