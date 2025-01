Tg24.sky.it - Sala: “Su urbanistica mai fatto favori”. Cosa sta succedendo al Salva Milano

Leggi su Tg24.sky.it

Il ddl"non è uncondotto o un liberi tutti". A garantirlo è il sindaco di, Giuseppe, oggi in audizione alla commissione Ambiente del Senato, sulla norma che dovrebbe aiutare la città a uscire dall'impasse dopo le inchieste della procura su presunti abusi edilizi. A chi teme che questa legge possa essere una specie di sanatoria, il sindaco ha replicato: "Ho letto a volte ambiguità nell'interpretazione, ma dico che tutti i Comuni italiani restano vincolati ai limiti" delle leggi statali e regionali "e alle decisioni dei Consigli comunali, quando hannoprogrammazione". Non solo.ha sottolineato: "Non abbiamo mainessun favore a nessuno e non c'è nessun sospetto sulche qualcuno dei dirigenti abbia avuto qualche interesse personale in materia".