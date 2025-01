Ilfattoquotidiano.it - Sala difende il Salva Milano al Senato: “Non è un salvacondotto. In Comune non abbiamo mai fatto favori a nessuno”

“Non c’è nessuncondotto, non c’è un liberi tutti: vorrei che questo punto fosse molto chiaro”. Il sindaco Giuseppecosì il ddlintervenendo in audizione alla commissione Ambiente del. La legge, nata per sbloccare i tanti cantieri finiti sotto sequestro dalla Procura diper presunte irregolarità edilizie nella costruzione di palazzi e grattacieli, dopo una veloce approvazione alla Camera si è infatti impantanata a Palazzo Madama. Un nodo politico complicato da sciogliere per il Pd (tra la contrarietà di mezzo gruppo e le perplessità della stessa segretaria), mentre Fratelli d’Italia valuta se votare contro ale affossare la legge. Di certo c’è che il testo prima di aprile non approderà in Aula.Una norma che nasce per sanare “le irregolarità del passato” nel capoluogo lombardo e che “cambierà radicalmente il futuro delle nostre città, rendendole sempre più congestionate ed elitarie”, hanno scritto in una lettera 140 studiosi, urbanisti, giuristi e sociologi.