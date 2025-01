Rugby Sei Nazioni 2025 | Italia al lavoro verso la sfida contro la Scozia Zanon al posto di Hasa

Leggi su Sportface.it

Manca sempre meno all’esordio dell’lanel Seidi, in programma sabato 1° febbraio alle ore 15.15ne allo Scottish Gas Murrayfield Stadium di Edimburgo. In vista dellavalida per la prima giornata, gli azzurri si sono ritrovati presso il quartier generale del CPO Giulio Onesti del Foro Italico di Roma, dove hanno svolto il primo allenamento della settimana in palestra con il gruppo quasi al completo. Nella tarda mattinata hanno raggiunto la capitale anche Matteo Canali, Gianmarco Lucchesi e Paolo Garbisi, reduci dai rispettivi impegni con i club di appartenenza.Italy’s Ignacio Brex Juan speaks to his team-mates during the Guinness Six Nations match at the Principality Stadium, Cardiff. Picture date: Saturday March 16, 2024.Le parole dei protagonistiNell’inodierno con la stampa era presente l’ala delle Zebre Simone Gesi, che ha all’attivo una presenza con la maglia della Nazionale azzurra.