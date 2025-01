Zonawrestling.net - Roman Reigns difende l’impatto della Bloodline: “Nessun sabotaggio, dimostrate il vostro valore sul ring”

Leggi su Zonawrestling.net

ha avuto un ruolo fondamentale nel successoWWE negli ultimi anni, soprattutto grazie al suo coinvolgimento con la. Numerosi avversari hanno affrontato lain varie faide, e oraha risposto alle accuse di, respingendole con decisione. Durante un’intervista con SHAK Wrestling, aè stato chiesto se gli avversari che hanno affrontato lasi trovassero in una posizione migliore rispetto a quella che avrebbero avuto senza una faida con loro.ha affermato che gli avversari sono ancora influenzati dalla: “Sono ancora influenzati da noi. Li abbiamo avvolti in strati, proprio come abbiamo fatto per noi stessi e per Sami. Il modo in cui abbiamo aiutato Sami, lo abbiamo fatto anche per gli altri.