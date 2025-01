Thesocialpost.it - Romagna, la piena del Lamone torna a fare paura: è allerta meteo

Il fiumefa di nuovo temere il peggio in. Le forti piogge delle ultime ore sull’Appennino tosco-romagnolo hanno causato unaimprovvisa a Marradi, dove, come riportato da Emilia-, è stata superata la soglia dirossa.Le immagini diffuse questa mattina mostrano chiaramente la rapidità con cui la situazione è peggiorata. Secondo quanto spiegato da-Pedemontana Forlivese, in breve tempo la portata delè praticamente raddoppiata. Un video pubblicato da Marzia Poggiolini documenta l’evoluzione dellaa Marradi, mentre un secondo video condiviso da Emilia-mostra il fiume a San Martino di Gattara, in provincia di Ravenna.A Marradi, laha raggiunto un picco di 2,57 metri, per poi iniziare a calare intorno alle 11:15, scendendo a 2,45 metri.