Roma: Zaratti (Avs), solidarieta' a Ciaccheri fermato da polizia turca

Ad Amedeo, presidente del MunicipioVIII, “esprimiamo” per essere stato “bloccato dalladi Erdogan mentre tornava dal Rojava, i territori autonomi nel Nord Est della Siria”. Lo dichiara in una nota il deputato di Alleanza verdi sinistra Filiberto.“si trovava insieme a una delegazione internazionale che ha voluto portaree verificare le condizioni umanitarie in diversi campi profughi – aggiunge– in occasione dei dieci anni dalla riconquista curda di Kobane.Le autorita’ turche non amano chi e’ dalla parte del popolo curdo, e hanno voluto cosi’ dimostrarlo, sanno bene che il mondo dellacon la loro lotta e’ molto vasta”.Agenzia Nova