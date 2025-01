Pronosticipremium.com - Roma, prima volta con Obrenovic: contro di lui segnalazioni alla UEFA

Giovedì sera, all’Olimpico, toccherà all’arbitro sloveno Radedirigere la partita traed Eintracht Francoforte, valida per l’ultima giornata del girone unico di Europa League. Per il direttore di gara sarà lacon entrambe le squadre, non essendoci alcun precedente diretto con i giallorossi né con i tedeschi.Nonostante l’assenza di episodi vissuti inpersona dai due club, il nome disuscita qualche preoccupazione. A livello europeo è stato infatti protagonista di alcune scelte arbitraliverse e di condotte inusuali durante le partite, tanto da essere oggetto di.Precedenti con squadre italiane e non soloha già arbitrato partite di club italiani, lasciando dietro di sé alcune polemiche. In Fiorentina-Lech Poznan di Conference League dell’aprile 2023, la squadra viola ha protestato per un rigore non concesso e per la gestione tollerante dei falli a favore dei polacchi.