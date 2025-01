Ritrovato il ragazzo scomparso a Bologna | era nel reperto psichiatrico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 28 gennaio 2025 – La sorella deldi 18 anni con problemi psicologicinella mattinata di sabato 25 gennaio ha comunicato che il fratello è statostamattina, al termine di tre giorni di ricerche serrate da parte della famiglia. Ilè statonel repartodell'ospedale di Imola: a segnalare la sua presenza alla famiglia un medico che opera all'interno della struttura ospedaliera. Come specificato dalla sorella, era stato trasportato in Questura da parte di alcuni agenti delle forze dell'ordine, avvisati dalla famiglia al termine di una nottata in cui aveva accusato un profondo stato di nervosismo. ''Dava calci alle porte, ci siamo preoccupati, in passato non era mai stato così violento'', racconta la sorella all'Adnkronos, che aggiunge come sabato mattina, al termine di alcuni accertamenti in Questura, il 18enne sia stato rilasciato ''senza che nessuno ci abbia telefonato, nonostante avessimo espressamente chiesto di essere contattati''.