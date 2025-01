Quotidiano.net - Ritorno del nucleare in Italia: Monti spinge per velocizzare tempi politici

Per ildelin"l'arco di riferimento sono una decina d'anni. Perché questo avvenga, perché nel giro di sette, otto o dieci anni abbiamo l'energiaallacciata in rete, dobbiamodella politica riguardo alla legge delega e ai decreti". Lo ha detto il presidente dell'Associazionena, Stefano, in audizione davanti alle Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera.ha detto che "si assiste a un rinnovato interesse per ilnel mondo. Alle Cop28 e 29 oltre trenta paesi si sono impegnati a triplicare la produzione da questa fonte, il G7 ne ha ribadito l'importanza, il rapporto Draghi ha detto che è necessaria. L'Agenzia internazionale per l'energia ha scritto che ilè all'apice di una nuova era".