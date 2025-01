Lanazione.it - Ripopolamento dei borghi. La proposta del Comitato: "Istituire un garante"

Turismo? Non è la formula giusta per il. Il‘Idee per il Ripop’ di Fosdinovo lancia un’ambiziosa sfida in controtendenza per promuovere la Lunigiana. Attivo da due anni e mezzo con due obiettivi principali, ilsi prefigge di frenare lo spopolamento delle aree interne e mettere insieme un pacchetto di azioni per ripopolare questi paesi. Se la vocazione turistica è considerata ormai da oltre decennio la mission politica su cui puntare per lo sviluppo territoriale locale, la desertificazione delle aree interne smentisce questo stesso sforzo. Allora è da qui che bisogna partire, secondo Ripop. Come? Lo ha spiegato l’altra sera nel corso dell’incontro pubblico organizzato nella biblioteca civica di Fosdinovo. Il 53% della popolazione fosdinovese vive a Caniparola ma questa è l’unica frazione, delle 12 che compongono il Comune, con un dinamismo tipico della periferia urbana.