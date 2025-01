Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione, processo ’Sisma’. Cade l’aggravante mafiosa. Assolto il consulente finanziario

"per non aver commesso il fatto". È stata ribaltata in secondo grado la sentenza emessa per Enrico Ferretti (1975), ildi Guastalla imputato nelscaturito dall’operazione ‘Sisma’, incentrata su presunti illeciti commessi nellapost terremoto 2012 nei comuni mantovani, ritenuti dalla Dda a sfondo mafioso. Il verdetto è stato emesso ieri dalla Corte d’Appello di Brescia, che ha depennato per Ferretti la condanna a 1 anno e 6 mesi, pena sospesa – emessa nel 2023 – per due accuse di interposizione fittizia con aggravantecontestate dalla Dda, secondo cui Ferretti avrebbe fatto pressione su due banche per agevolare Giuseppe Todaro, architetto di Reggiolo, e il padre Raffaele Todaro, nell’apertura di due conti correnti, così da aiutarli a eludere provvedimenti di prevenzione patrimoniale.