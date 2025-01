Laprimapagina.it - Riapre la Biblioteca Ruggero Guerrieri: un nuovo polo culturale per Gualdo Tadino

La comunità ditorna a riabbracciare uno dei suoi spazi culturali più importanti. Dopo un breve periodo di riorganizzazione, laComunaleriaprirà ufficialmente al pubblico a partire da sabato 1° febbraio.Il rinnovatosi propone di offrire nuove opportunità educative e di crescita per i cittadini di ogni età, con un’attenzione particolare alle scuole del territorio. La struttura si candida a diventare un luogo di riferimento per la lettura, la creatività e la scoperta, grazie a una serie di attività pensate per studenti e appassionati di cultura.Un ricco programma per le scuoleTra le novità annunciate spiccano i laboratori didattici dedicati alla lettura, alla scrittura creativa e all’illustrazione. Inoltre, saranno disponibili progetti educativi personalizzati, pensati per integrare e arricchire le attività didattiche scolastiche.