Cityrumors.it - Renato Zero nella storia d’Italia: “Il cielo” diventa una moneta | Quanto vale e dove si trova

Leggi su Cityrumors.it

fa lacon un suo brano: “Il” sarà coniato su unaspeciale:rla.cambia ancora una volta prospettiva.Fiacchini, all’anagrafe, è abituato a stravolgere gli equilibri: la sua trasgressione, mista alla profondità musicale, ha sempre fatto la differenza e continua a farla su scala nazionale e internazionale. Anni di carriera in continuo mutamento che provano addirittura a lasciare spazio a qualche, possibile, erede.: “Ilunasi(ANSA-CityRmors.it)Senza, però, lo stesso impatto.è il punto di non ritorno. Una vetta che è riuscito a raggiungere soltanto il cantautore romano rischiando in prima persona. Uno sviluppo costante senza rimpianti, forse con qualche rimorso.