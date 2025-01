Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Il Napoli è squadra! Funziona tutto dall’allenatore alla società passando per il pubblico

Andujar, Criscitiello, Pardo, D’Urbano, De Maggio, Febbrari, Gianello, Bianchi, Bellucci, Ghini e Gullo a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Mariano Andujar, direttore sportivo del Banfield, ha rilasciato un’intervista a Kisskiss.it:“Ilè primo facendo bene e creando un bel progetto con Conte. Garnacho? Verrebbe da unaforte, non dagli ultimi arrivati. Sa come si fa a vincere sempre e punta sempre al massimo, secondo me è un giocatore top e se illo prendesse farebbe un bel colpo. Va a rimpire lo spazio lasciato libero da Kvaratskhelia. Garnacho in nazionale? Lo stanno inserendo in maniera graduale, lui è il futuro della nostra nazionale.