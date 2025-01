Quotidiano.net - Quando escono le materie per la maurità 2025: gli ultimi rumors sulla seconda prova

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 gennaio- Mentre è online il sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato all’esame di Stato, cresce l’attesa per conoscere lediper la Maturità, la cui comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare a breve. Solitamente, il MiM comunica leper l’esame di Stato entro la fine del mese di gennaio. Lo scorso anno sono state rese note il 29 gennaio, ad esempio. Lasi svolgerà il 19 giugnoed è caratterizzata adella tipologia di scuola superiore: si tratta infatti dell’esame legato alledi indirizzo del corso di studi. Adel tipo di scuola, non varia solo la materia, ma anche la durata, che va da 6 ore a 3 giorni, come avviene al liceo artistico. Al momento il sito dedicato alla Maturitàspiega sinteticamente come sarà strutturato l’esame di Stato: “Come per il 2024, anche per ilsi conferma lo stesso impianto: due prove scritte a carattere nazionale, terzasolo per gli indirizzi in cui è prevista, colloquio in chiave multidisciplinare, commissari interni ed esterni“.