Ilveggente.it - Pronostico Inter-Monaco: cosa serve per gli ottavi di Champions

è una partita dell’ottava giornata diLeague e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Nonostante sette giorni fa sia arrivata la vittoria numero cinque inLeague, ottenuta ai danni dello Sparta Praga – piegato grazie ad una rete del redivivo Lautaro Martinez – l’non ha ancora la certezza matematica di chiudere tra le prime 8 della maxiclassifica e di qualificarsi direttamente aglidi finale. I nerazzurri, momentaneamente quarti a pari punti con l’Arsenal (16), dovranno fare un piccolo sforzo per poter raggiungere uno degli obiettivi che si erano prefissati ad inizio stagione.: l’obiettivo qualificazione diretta è a un passo (Ansa) – Ilveggente.itBasterà un punto nell’ultima giornata contro ilper evitare brutte sorprese e non essere costretti a giocare due partite in più prima degli