Sport.quotidiano.net - Primavera. Daldum nell’extra time. Vittoria fondamentale

Leggi su Sport.quotidiano.net

sassuolo 2 cesena 1 : Scacchetti; Parlato, Corradini, G. Benvenuti, Barani; Cardascio (29’ s.t. Seminari), Tomsa (1’ s.t. Lopes), Leone; Bruno (36’ s.t. Vedovati), Knezovic (13’ s.t. Minta); Sandro (36’ s.t.). All. Bigica (Viganò, T. Benvenuti, Macchioni, Weiss, Negri, Frangella) CESENA: Veliaj; Domeniconi, Gallea Bedi, Valentini, Manetti (1’ s.t. Arpino); Castorri, Campedelli, Ronchetti (25’ s.t. Abbondanza); Ghinelli (24’ s.t. D. Zamagni); Perini (30’ s.t. Tosku), Coveri (44’ s.t. Wade Papa). All. Campedelli (Montalti, Mattioli, Tampieri, Zamagni T., Lontani, Dolce) Arbitro: Silvestri di Rimini (El Filali, Di Meo) Reti: 16’ s.t. Coveri, 21’ s.t. Bruno, 95’ s.t.Note: ammoniti Tomsa, Leone. La sfanga, il Sassuolo. E pazienza se ci vogliono oltre 94’ di partita risolti in mischia, sull’ultimo corner che i neroverdi si guadagnano all’ultimo minuto di recupero, da, entrato giusto in tempo per cambiare quell’uno a uno cui fin lì il Cesena aveva costretto i ragazzi di Emiliano Bigica.