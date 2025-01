Liberoquotidiano.it - Prima toglie i decreti Sicurezza, poi li esalta: lo sconcertante post di Giuseppe Conte

Leggi su Liberoquotidiano.it

, ai tempi del mitologico Toninelli, i 5Stelle si vantavano di aver arginato l'immigrazione clandestina. Due anni dopo, siamo al 2020 – oplà – hanno rinnegato i provvedimenti che glielo avevano permesso, i “” voluti da Salvini. Il tempo di passare dalla Lega al Pd: Franza o Spagna purché se magna. E amen sein conferenza stampa accanto a Matteo brandiva esultante il cartello con la scritta “#DecretoSalvinie immigrazione”. Ma il colpo da maestro, passati al governo coi dem, è stato quello di mandare a processo Salvini per la vicenda Open Arms, disconosciuta da chi come Toninelli sosteneva che senza di lui col piffero che Salvini fermava gli irregolari. Di meglio non si può fare, direte. E invece vi sbagliate, perché quando meno te lo aspetti i miracolati da Grillo e dalla Casaleggio Associati – rinnegati pure loro – calano l'asso, che in questo caso è una grafica sparata sui social.