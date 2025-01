Sport.quotidiano.net - Premier, l’ex arbitro Coote fa coming out: “A lungo ho avuto paura di dire di essere gay”

Londra, 28 gennaio – Ormai è un ex, David. L’inglese di 42 anni era finito di recente al centro di un caso inLeague, per quei video in cui offendeva Jurgen Klopp e il Liverpool, ed era stato quindi licenziato dall’Assoarbitri inglese. Ma ora ora fa parlare ancora di sé, per vicende però extracampo e che lo riguardano come persona. "Sono gay e questo ha contribuito a una serie di decisioni sbagliate che hanno rovinato la mia carriera, compresa la droga", ha raccontato l'ex fischietto internazionale in un'intervista al 'Sun' in cui ha rilevato anche una dipendenza dalla cocaina. "Hoproblemi di autostima derivanti dalla mia sessualità”, ha raccontato, "sono gay e ho faticato aa sentirmi orgoglioso di me stesso. Ho provato un enorme senso di vergogna, soprattutto da teenager.