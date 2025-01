Dayitalianews.com - Pozzuoli, addio a Francesca Antonioli, brillante studentessa che sognava di diventare medico

Leggi su Dayitalianews.com

Una comunità in lutto quella di, in provincia di Napoli, per la scomparsa della giovanedi medicina, da molti conosciuta come Francina. Da tempo, Francina, combatteva contro una grave malattia e si era fatta apprezzare nell’Università per il suo spessore umano ed emotivo.Toccante il messaggio dalla pagina Instagram dell’Associazione studenti di Medicina e Chirurgia dell’UNINA: “è stata una nostracollega, una presenza indimenticabile per chiunque abbia frequentato l’Edificio 20 del nostro Policlinico.Tra un esame e l’altro, il suo sguardo e il suo sorriso hanno attraversato le giornate di tanti, lasciando un segno profondo. Dopo anni di battaglie contro una leucemia linfatica acuta,ci ha lasciati oggi, creando un vuoto che sarà difficile colmare.