Pontecorvo prosegue la protesta degli imprenditori agricoli che si appellano alle associazioni di categoria

Nonostante la solidarietà e l’impegno del sindaco di, non si sblocca il braccio di ferro tra gli agricoltori pontecorvesi e il Consorzio di Bonifica Vdel Liri che ha aumentato del 50% il costo dei canoni irriguiaziende agricole del territorio. Una vera mazzata che rischia di mettere in ginocchio un comparto, quello agricolo, già di per se in difficoltà perenne. Neanche l’incontro con il Commissario del Consorzio è servito a trovare una soluzione, visto che la delibera dell’aumento deliberata a novembre non verrà ritirata. Adesso gli agricoltori, riunitisi in comitato spontaneo denominato XXIII Dicembre chiedonodatoriali agricole, Cia, Coldiretti e Confagricoltura di farsi parte attiva nella battaglia che gli agricoltori stanno facendo sul territorio.