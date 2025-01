Dilei.it - Polmonite da Pneumococco, come riconoscerla e perché si confonde con la ricaduta dell’influenza

I virus che circolano sono tanti. Non passa giorno che le cronache non riportino casi di influenza in crescita ma anche la diffusione a tappeto di altri ceppi virali che attaccano le vie respiratorie. Pensate solo al Virus Respiratorio Sinciziale o RSV, allo stesso Sars-CoV-2 responsabile di Covid nelle più recenti varianti, a virus meno problematici ma pur fastidiosii Rhinovirus o gli Adenovirus.I sintomi di queste infezioni vanno dal naso chiuso e dagli starnuti fino al mal di testa, alla debolezza e alla febbre, più tipici delle forme influenzali.accade con i virus, i disturbi iniziano, raggiungono un picco e poi dopo qualche giorno si autolimitano.Le terapie, quindi, hanno il compito di lenire i sintomi, senza agire direttamente sul virus responsabile del quadro. Il problema è che l’influenza tende a lasciare strascichi invisibili, più di altri virus più leggeri, soprattutto per le persone più fragili per età o per patologia.