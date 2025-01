Poker di Lecce

Leggi su Ilnerazzurro.it

A cura di Flavio Verzola.Pietra di..di!La pietra dié una roccia calcarea particolarmente porosa e friabile, facilmente lavorabile, usata per abbellire la città con maestria di scalpello, rendendola regina del Barocco.. Andando nella perla del Salento, magari gustando un pasticciotto alla crema e sorseggiando un caffèse alla mandorla, non puoi che rimanere di “sasso” di fronte alle bellezze artistiche di questa città.e le sue meravigliose coste, che valorizzano la sua provincia, sanno di vacanza, di mare, di sale e di spaghetti con le cozze. gustati magari sul panorama di Gallipoli vecchia!Se non fosse così lontano..potrebbe sicuramente essere una futura destinazione per la vecchiaia. Un sogno svegliarsi e guardare il mare, mentre il rumore della risacca, ti coccola, e il profumo del caffè si unisce a quello del sale.